In vista della partita contro il Sassuolo, le parole del protagonista assoluto nelle ultime due partite, il centravanti nigeriano: «Non è importante chi segna, l'importante è raggiungere la salvezza»

Continua il lavoro del Crotone in vista del lunch match della 35^ giornata di campionato in programma allo Scida contro il Sassuolo. Una partita fondamentale per i rossoblù in chiave salvezza.

Simy, protagonista delle ultime due giornate

Nelle ultime partite il Crotone ha collezionato 4 punti, uno contro la Juve, 3 contro l'Udinese, allontanandosi seppur di poco dalla zona retrocessione. In entrambe le occasioni, tra i protagonisti indiscussi, Simy con due reti tanto importanti, quanto belle. Su tutte, la rovesciata, ribattezzata simpaticamente dai più “Alla Ronaldo” proprio contro la Juventus. Ma il centravanti nigeriano, come tutti del resto, ha un solo obiettivo: raggiungere la salvezza. «Non è importante chi segna - aggiunge - è la squadra a remare nella stessa direzione».