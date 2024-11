Saranno in tantissimi i tifosi del Crotone al Mapei Stadium per la gara contro gli emiliani. Una partita particolare per gli ex Ricci e Falcinelli. Poi il 23 esordio assoluto in serie A all'Ezio Scida contro il Napoli

Crotone è in fermento l’Ezio Scida riapre le porte. Esattamente cinque mesi dopo l’ultima volta lo stadio pitagorico riabbraccia gli squali. Per la prima volta in Serie A. L’ok definitivo è arrivato nelle ultime ore. Finito il pellegrinaggio obbligatorio nella desolata Pescara. Il Napoli dovrà giocarsi l’intera posta in palio in Calabria. Prima, però, il Crotone dovrà pensare al Sassuolo.

E' ufficiale: Crotone-Napoli si giocherà allo Scida

Nicola ed i suoi si troveranno di fronte una squadra che ancora mastica amaro dopo il rocambolesco 4-3 subito contro il Milan. Di Francesco deve rinunciare a Pellegrini, ko in settimana con l’Under 21: dovrebbe essere quindi l’occasione giusta per vedere Mazzitelli in mediana dal 1′. In avanti intoccabili Politano e Defrel, al loro fianco il grande ex di turno, Federico Ricci, tra i protagonisti assoluti della straordinaria cavalcata pitagorica in A dello scorso anno. Nessuna chance per il calabrese doc, Domenico Berardi. Il bomber neroverde non ha ancora smaltito l’elongazione del collaterale mediale.

Dall’altra parte del campo nel collaudato 3-5-2 di mister Nicola dovrebbe esserci spazio per Rosi, che ha recuperato dall’infortunio e potrebbe partire titolare sulla fascia destra, con Martella a presidiare la corsia opposta. In attacco, chiamati a far male alle retroguardia emiliana, la coppia Falcinelli, altro ex, e Palladino.