Prima vittoria in campionato per il Cataforio che lascia l'ultimo posto. Rinviato per Covid Polistena - Cosenza: i rossoblù dovranno recuperare sei partite e martedì ospitano la capolista Napoli

Nella nona giornata di Serie A2 sono tre le gare che si sono disputate: altrettante quelle rinviate. Il covid ha fermato Bernalda – SIAC Messima, Piazza Armerina – Orsa Viggiano ed il derby tutto calabrese tra il Futsal Polistena e la Pirossigeno Città di Cosenza.

La capolista Napoli ha conquistato a sesta vittoria in sei partite disputate: questa volta a farne le spese è il Città di Melilli, sconfitto tra le mura amiche per 4-2. Vittoria in trasferta anche per la Sicurlube Regalbuto che batte 4-3 la New Taranto Calcio a 5.

Combattutissimo il derby reggino tra il Cataforio ed il Bovalino. Alla fine sono i padroni di casa ad avere la meglio: una vittoria per 2- 1 che rappresenta il primo successo stagionale per il roster allenato da Pasquale Praticò. Il match vede l’iniziale vantaggio del Bovalino, che a 3’52’’ segna con Bruno Casagrande. Il pari dei padroni di casa arriva intorno al 13’ con la rete di Giuseppe Scopelliti mentre il gol vittoria porta la firma di Andrea Labate al 15’:46’’.

Classifica dopo nove giornate

Napoli 18 * * *

Regalbuto 15 * * *

Polistena 13 * * * *

Piazza Armerina 12 * * *

Taranto 12 *

Città di Melilli 9 * * *

Orsa Viggiano 8 * *

Città di Cosenza 6 * * * * * *

Bernalda 6 * * *

Bovalino 4 *

Cataforio 3 * * *

Messina 0 * * * *

* numero di partite da recuperare