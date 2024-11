Cosenza Calcio – Broh: è fatta! La società rossoblù e il Sassuolo hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Jérémie Delphin Broh Tonye. È la prima pedina posizionata dal direttore sportivo Trinchera dopo l’allarme lanciato dall’allenatore del Cosenza Piero Braglia che chiedeva l’arrivo di nuovi giocatori alla società.

Il centrocampista classe ‘97, nato a Parma, in rossoblù a titolo temporaneo, ha sottoscritto con i Lupi un contratto con scadenza al 30 giugno 2020.

Esordisce in Serie A con il Parma

Alla prima esperienza nel settore giovanile del Parma, durante la stagione 2014/2015, riesce ad esordire in Serie A nel match vinto dai ducali sulla Fiorentina per tre reti a zero. Si mette in mostra nella stagione successiva nella Primavera del Sassuolo, quando suggella le 22 presenze stagionali con due gol, quattro assist e tante ottime prestazioni. Il 2016/2017 lo vive indossando le maglie di Pordenone e Südtirol. L’opportunità di timbrare il cartellino per 17 volte nel campionato di Serie B gliela offre il Padova, nell’ultima stagione.