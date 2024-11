Pesante sconfitta per il Crotone, battuto all'86' da un gol di Belloni.

Sfida tesa fino agli ultimi minuti tra Crotone e Pro Vercelli. Ma alla fine ancora una volta il Crotone dimostra quell'immaturità che non permette di portare a casa il risultato, quando è fondamentale. Si giocava all'Ezio Scida, e i tre punti erano fondamentali per i rossoblu, per riprendere la corsa verso la salvezza. La Pro Vercelli ha però controllato agevolmente il primo tempo, prima di prendere lentamente il sopravvento, fino al gol della vittoria. Siglato a quattro minuti dalla fine del tempo regolamentare da Belloni, su assist di Fabiano. Un minuto prima la Pro Vercelli era rimasta in dieci, per l'espulsione di Coli, per doppia ammonizione.