Della gara tra Crotone e Spezia si ricorderanno soprattutto i fischi. La contestazione durissima dei tifosi rossoblu non andrà via facilmente dalle menti di giocatori e staff. Quello staff tecnico guidato da Massimo Oddo che ha rassegnato le dimissioni dopo l’ennesima sconfitta in campionato. La decima dell’anno. Al suo posto richiamato Giovanni Stroppa.



Sarà un dolce principio di inizio anno, invece, per il Cosenza dato per spacciato ad inizio stagione e invece oggi in ottima salute, con cinque risultati utili nelle ultime sei partite ed una salvezza abbondantemente alla portata. Non una bella gara dal punto di vista tecnico quella giocata al San Vito (0-0) contro la Salernitana ma pur sempre un punto in tasca. Che di questi tempi è oro colato. Ne sanno qualcosa i tifosi del Crotone.