Nell’ultima giornata di regular season il Crotone batte l’Ascoli 3-0 e nella prossima stagione disputerà il suo 14° campionato di Serie B.

I gol

Gara completamente di marca rossoblu all’Ezio Scida. Nel primo tempo protagonisti principali sono il pimpante Kargbo, che sfiora la rete in almeno un paio di circostanze, e Benali, ma la difesa ospite riesce a metterci una pezza. Al 38’ ancora Kargbo cade male a terra ed è costretto ad uscire, al suo posto entra Pettinari, protagonista subito dopo di un’altra occasione da rete, con il pallone che si stampa sul palo. Al minuto 40 arriva il meritato vantaggio degli squali con Simy che riceve palla dall’ottimo Molina e con freddezza supera Lanni per il suo 14° centro stagionale.

La ripresa si apre subito col raddoppio dei rossoblù (48’): grande giocata di Simy che supera in uscita bassa anche Lanni e poi appoggia per Pettinari per la più facile delle marcature. La squadra di Stroppa non si accontenta e al 57’ arriva anche la terza segnatura con Benali che di sinistro non lascia scampo a Lanni.

La gara prosegue senza ulteriori sussulti e al triplice fischio finale del signor Piscopo il popolo rossoblù può festeggiare.

I tabellini

CROTONE: Cordaz; Vaisanen, Spolli (71’ Cuomo), Marchizza; Sampirisi, Benali, Barberis, Zanellato (55’ Gomelt), Molina; Kargbo (38’ Pettinari), Simy. A disp: Festa (GK), Mili?, Tripaldelli, Firenze, Valietti, Rohden, Tripicchio, Machach, Mraz. All. Stroppa

ASCOLI: Lanni; Laverone, Padella, Quaranta, D’Elia; Frattesi (81’ Coly), Iniguez, Cavion; Chajia (83’ Troiano), Ninkovic (60’ Baldini); Ardemagni. A disp: Milinkovic-Savic (GK), Scevola (GK), Andreoni, Valentini, Rubin, Addae. All. Vivarini

Arbitro: Piscopo di Imperia

Marcatori: 40’ Simy (C), 48’ Pettinari (C), 57’ Benali (C)