L’asticella si alza. Un luogo comune, principalmente sportivo, che si collega molto bene con il momento che il Catanzaro sta vivendo in Serie B. Quarto in classifica da solo dopo nove risultati utili consecutivi di cui 5 vittorie, imbattuto in questo inizio di 2025 con 15 punti messi in cassaforte dei 42 totali.

La salvezza ormai è stata messa in archivio e con 11 turni di cadetteria ancora da disputare le aspettative crescono nei confronti dei giallorossi che, soprattutto dopo la vittoria portata a casa dalla trasferta contro lo Spezia, hanno dimostrato di potersela giocare contro tutte le partecipanti al campionato. E domenica prossima nel capoluogo di regione scenderà la Reggiana che staziona al confine con la zona playout con 30 punti. Una squadra alla portata delle Aquile che con certezza possono continuare a divertirsi e a far divertire i tifosi che sempre più si dimostrano 12esimo uomo in campo in casa e in trasferta.

Come si suol dire “l’appetito vien mangiando”, la promozione diretta in Serie A è praticamente impossibile da raggiungere visto che la distanza dal secondo gradino della graduatoria occupato dal Pisa è di 15 punti. Però c’è la roulette dei playoff che consente di conquistare il terzo ticket per la massima serie. Un mini torneo dove tutto può succedere e dove le Aquile, guardando la classifica attuale accederebbero di diritto. Un sogno che potrebbe diventare realtà e che Catanzaro e la Calabria tutta, meriterebbero.