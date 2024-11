Dopo i due ko consecutivi, i pitagorici provano a rialzare la testa contro il Carpi. Per farlo potranno contare sul supporto dei propri tifosi. Allo 'Scida' fischio d'inizio domani alle 15:00

CROTONE - Il Crotone ci riprova. Reduce da due ko consecutivi la squadra di Drago butta via dietro le spalle il deludente avvio e cerca il riscatto contro il Carpi nella terza giornata del torneo cadetto. Ai pitagorici, protagonisti di uno splendido torneo lo scorso anno, serve recuperare al più presto il terreno perduto. Massimo Drago recupera Balasa e Dezi, impegnati con le nazionali. Il modulo prescelto dovrebbe essere il solito 4-3-3 con il possibile schieramento di Ciano al posto di Beleck oppure del romanista Ricci. Dezi, dopo il gol con l'Under 21, torna a fare il regista. Decisamente diverso il morale dall’altra parte del campo dove i rossoblu si troveranno di fronte una squadra in forma smagliante. La formazione emiliana ha battuto nettamente il Varese per 4-2, dopo aver pareggiato all'esordio sul campo del Livorno. Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, sembrerebbe intenzionato a confermare la stessa formazione scesa in campo sette giorni fa: coppia d’attacco formata da Mbakogu e Inglese, con Pasciuti e Porcari, sugli esterni. Kelava, ancora preferito al milanista Gabriel per difendere i pali.