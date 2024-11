La formazione di mister Drago resta al palo. Due partite, due ko i questo inizio di campionato da incubo. Sul campo laziale i rossoblu colpiscono una traversa prima del gol decisivo di Sforzini

LATINA - Quando una partita sembra destinata ad uno 0-0 che forse accontenterebbe entrambe le squadre in campo, solo un big può cambiarne le sorti. E Ferdinando Sforzini, a questi livelli, big lo è davvero. Con un guizzo ravvicinato, l’ex pescarese conferma subito di essere un acquisto azzeccato regalando i primi 3 punti del campionato al Latina. Laziali che però pochi minuti prima avevano sudato freddo: traversa di Ciano, poi ribattuta miracolosa di Farelli sullo stesso attaccante. Un brivido firmato Crotone prima della grande gioia nerazzurra. Per i ragazzi di Drago è la seconda sconfitta di fila. L’inizio del nuovo campionato è da incubo. Ma con una squadra così giovane e nuova, forse, era da mettere in programma. (ab)