Inaspettata vittoria per il Crotone contro l'Avellino. Vittoria che permette ai rossoblù di lasciare finalmente l'ultimo posto in classifica.

Una vittoria contro l'Avellino, squadra che in questa stagione lotta per i play off della Serie B. Una vittoria in trasferta coraggiosa per i rossoblu, che passano in vantaggio con Ciano al 7' con una splendida punizione dai venti metri, prima di farsi riprendere dai padroni di casa, con Comi. Il gol decisivo al 78' lo sigla Salzano. L'Avellino sbaglia anche un calcio di rigore, con Castaldo.