Domenica alle 14.30 i pitagorici saranno impegnati al "Tardini" per disputare il match della 19esima giornata. Oltre a Golemic, in arrivo anche l'attaccante della Lazio Bobby Adekanye

Parma e Crotone, scenderanno in campo domenica alle 14.30, per recuperare la 19esima giornata del campionato di Serie B. Il match del "Tardini", si sarebbe dovuto inizialmente giocare lo scorso 26 dicembre e successivamente il 15 gennaio. In entrambi i casi, il numero elevati di contagi da Covid-19, all’interno del gruppo squadra pitagorico, ha portato al rinvio della partita.

Il Crotone, arriva alla sfida in casa del gialloblù crociati, dopo il pareggio per 1-1 a Como, nella prima giornata del girone di ritorno. Mentre il Parma è reduce dal Ko casalingo subito ad opera del Frosinone (0-1).

I pitagorici di mister Modesto, sono dunque alla ricerca di ulteriori punti salvezza per cercare di smuovere una classifica pericolosa, che al momento li vede occupare il terzultimo posto con 12 punti, con un distacco di 4 lunghezze dai cugini del Cosenza e dunque dalla zona play out.

Il mercato

Nel frattempo la società del presidente Gianni Vrenna si sta muovendo anche sul mercato. Dopo aver ufficializzato il difensore Luca Calapai e il centrocampista Ben Kone, gli squali hanno annunciato l’attaccante Manuel Marras arrivato dal Bari.

Trattativa in dirittura d'arrivo con la punta classe 99 della Lazio, Bobby Adekanye, l'olandese ha già sostenuto le visite mediche nelle scorse ore a Roma. Accordo raggiunto anche con il difensore Vladimir Golemic, il serbo è pronto a ritornare in rossoblù dopo un'esperienza in Grecia.