Dopo il pareggio alla prima all’Arechi e il passaggio del turno in Coppa Italia, la Reggina di Mimmo Toscano è concentrata sul debutto in campionato al “Granillo” contro il Pescara di domani pomeriggio.

L’obiettivo è conquistare i tre punti per andare alla sosta programmata per gli impegni delle nazionali con una buona dose di serenità. Oggi è previsto l’allenamento di rifinitura al centro Sant’Agata. Tuttavia il match infrasettimanale contro il Teramo ha dato buone indicazioni al tecnico anche sulle seconde linee. Toscano potrebbe riconfermare in blocco l’undici sceso in campo a Salerno, mentre il nuovo arrivato Cionek e l’eroe di coppa Di Chiara scalpitano per una maglia da titolare. Buone indicazioni anche da Folorunsho e Lafferty, possibili soluzioni a gara in corso.

Di certo le condizioni del prato del Granillo sono ancora precarie e ciò non favorirà i calciatori dotati di maggiore tecnica. Dal canto suo il Pescara di Massimo Oddo, dopo il pari all’esordio in casa contro il Chievo, proverà a tornare da Reggio Calabria con un risultato positivo. A dirigere la partita l’arbitro Marini della sezione di Roma. Fischio d’inizio alle 16:15.