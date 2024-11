Ci sarà tempo fino al 31 gennaio alle ore 20 per poter completare le operazioni in entrata di calciatori tesserati. Ecco tutti i nomi in ballo

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del calciomercato del Cosenza e delle altre compagini della Serie B. Ci sarà tempo fino al 31 gennaio alle ore 20 per poter completare le operazioni in entrata di calciatori tesserati. Come sempre, daremo uno sguardo a quello che succede nella serie cadetta con trattative e ufficialità.

Alessandro Salvi è vicino al ritorno a Cittadella. La trattativa con l’Ascoli è segnalata in chiusura e a breve dovrebbero arrivare le firme. Entra nel vivo intanto la trattativa con il Lecce per Tommaso Cassandro: il terzino può sbarcare subito in Salento a titolo definitivo. C’è già l’intesa col giocatore.

Momento interlocutorio del mercato della Reggina. Gli amaranto hanno fissato gli obiettivi, ambiziosi, di questo mese: un portiere, una punta, un centrocampista e un esterno difensivo destro. Si andrà, comunque, con calma: l’affare Coda è possibile ma complesso, le alternative di livello. Fra di loro è emerso il nome di La Mantia, non tramontano Inglese e soprattutto Forte. Più avanti, però leggeremo di altri club sul bomber.

Il Modena ha bisogno di un centravanti. Luca Strizzolo, assolutamente il favotito, Stefano Moreo e Stefano Pettinari sono i papabili. Da questa rosa di nomi uscirà, verosimilmente, il nuovo attaccante degli emiliani. Sono tre nomi di categoria che sta trattando l’ambiziosa proprietà gialloblù. Intanto una cessione: Edoardo Saporiti si trasferisce a titolo temporaneo alla Torres. Inoltre c’è una nuova pretendente per Azzi. Si tratta della Salernitana, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre i canarini vogliono inserire l'obbligo. Al suo posto piace Liotti della Reggina, sondato nei giorni scorsi anche dal Cosenza.

A proposito dei rossoblù del presidente Guarascio, bocce ferme in questo week-end. Chiuso l’ingaggio di Micai per la porta e completata la cessione di Vallocchia alla Reggiana, è duello con la Spal per Fiordilino. Il divario economico tra le due società è evidente, solo una sorpresa potrebbe riportare il mediano palermitano al Marulla. L’alternativa è Capezzi della Salernitana. In uscita c’è Panico in direzione FeralpiSalò, così come Butic.

Il Sudtirol ha ufficializzato un nuovo rinforzo per la retroguardia. Dalla Ternana arriva Alessandro Celli: il difensore 28enne si lega ai colori biancorossi in prestito fino a giugno. Gli altoatesini, come noto, hanno ceduto il forte centrocampista scuola Juventus Nicolussi Caviglia alla Salernitana in Serie A.

Dopo un anno e mezzo in Laguna, Michael Cuisance avrebbe chiesto al Venezia la cessione. Il centrocampista classe 1999 sarebbe pronto ad accettare la destinazione estera: l'entourage del calciatore avrebbe riallacciato i contatti con le squadre che lo hanno cercato in estate: AEK Atene, Young Boys, Trabzonspor e Besiktas. Già individuato e preso il sostituto. E’ fatta per l’arrivo di Mato Jajalo. Il centrocampista ormai ex Udinese si unirà al club guidato da Paolo Vanoli. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, contratto di due anni e mezzo.

Si scatena la Serie C su Dejan Vokic del Benevento, che potrebbe anche salutare la formazione sannita in questa finestra di mercato. Sul centrocampista è vivo l'interesse di ambiziose piazze, come Vicenza, Foggia, e Juve Stabia. I sanniti, intanto, sembrano essere piombati su Gennaro Tutino del Parma che avrebbe chiesto la cessione: l’idea sarebbe uno scambio col centravanti Francesco Forte. Ci sono ad ogni modo altri tre club che potrebbero farsi avanti per il suo cartellino: Bari, che lo aveva cercato già in estate, Palermo, e Frosinone.