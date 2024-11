Pomeriggio amaro per le calabresi in Serie B. Il Verona espugna l'Ezio Scida battendo il Crotone per 2 a 1. Partita non brillante per i rossoblu che mancano al primo degli scontri diretti contro i diretti competitor gialloblu. Il match vede molte occasioni da rete da entrambe le parti, ma viene sbloccato al 14' del primo tempo dal veronese Henderson che sfrutta qualche svista del Crotone e azzecca un diagonale che batte il portiere Festa, in sostituzione di capitan Cordaz. Qualche minuto dopo sono proprio i pitagorici a sfiorare il pareggio in più occasioni con Faraoni, Nalini, Sampirisi e Benali a fare il gioco, ma la palla non riesce ad entrare in porta. Il Verona non è da meno: vuole i tre punti e crea più occasioni.

Il secondo tempo si apre con la stessa vivacità dei 45 minuti precedenti. La squadra di mister Grosso, però, è più concentrata e centra il raddoppio al 57': Tupta sfugge in contropiede al controllo di Cuomo e si invola verso la porta rossoblu, la palla angolata colpisce prima il palo per poi ritornare sui piedi dell’attaccante veronese che appoggia Colombatto che insacca la palla nell’angolo. Il Crotone continua il gioco, ma non riesce a sbloccarsi; ci pensa negli ultimi minuti Marco Firenze a riaprire il match, siglando la rete con un bel tiro che si insacca nel sette all'85'. Nulla da fare, i tre punti li porta a casa il Verona.

Pareggio, invece, per il Cosenza all'esordio al San Vito-Marulla contro il Livorno: la squadra di mister Braglia domina per quasi tutto il match, crea tante occasioni e gioca un buon calcio. A sbloccare la gara ci pensa il trascinatore Tutino al 36' del primo tempo: calcio d'angolo di Corsi, sponda di Dermaku e incornata del numero 25 rossoblu. Il secondo tempo non riparte con la stessa intensità del primo; al 54' bella occasione per il Cosenza con Garritano che prova al volo di sforbiciata. I lupi si arrendono nel finire del match: Giannetti sfrutta una mischia in area e sigla il pareggio finale sul risultato di 1 a 1.