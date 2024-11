Alle 15.30 i pitagorici saranno impegnati nella trasferta in casa dei bianconeri per la 26esima giornata del torneo cadetto. Ecco le possibili scelte dei due tecnici

Dopo aver pareggiato in rimonta contro il Cosenza, la 26esima giornata del campionato di Serie B vedrà il Crotone impegnato oggi pomeriggio alle 15,30 nella delicata trasferta contro l'Ascoli. I pitagorici non vincono ormai da sette partite e la classifica si fa sempre più pericolosa, con l'incubo della retrocessione in Serie C che rischia di trasformarsi in una brutta realtà.

Gli uomini allenati da Modesto, hanno assoluto bisogno di un netto cambio di passo, per tentare quanto meno di agganciare la zona play out, occupata al momento da Alessandria e Cosenza e, dopo i risultati di ieri, distante 8 lunghezze.

Al Del Duca, i rossoblù, sono dunque chiamati alla prestazione perfetta e soprattutto sono costretti ad ottenere la prima vittoria in trasferta della stagione. Solo così le speranze salvezza possono continuare ad essere alimentate. I padroni di casa di Sottil arrivano dal ko in casa del Brescia. I bianconeri sono a ridosso della zona play off ma – statistiche alla mano – hanno vinto solamente una delle ultime sei partite giocate in casa. L’Ascoli vorrà dunque ottenere la vittoria contro gli squali affamati di punti, che avranno dalla loro un ritrovato Mirko Maric, il giocatore serbo viene dalla tripletta al Cosenza e magari, gli sarà rimasto qualche altro colpo in canna, il suo Crotone ne avrebbe tanto bisogno.

Le probabili formazioni

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Eramo, Buchel, Saric; Ricci; Tsadjout, Dionisi. Allenatore: Sottil

Crotone (3-4-2-1): Saro; Nedelcearu, Golemic, Cuomo; Calapai, Estevez, Awua, Sala; Maric, Kargbo; Mulattieri. Allenatore: Modesto