L’atmosfera per Cosenza-Ascoli è di quelle frizzanti e Caserta vuole respirare quest’aria a pieni polmoni. Sugli spalti del Marulla, nonostante un sabato sera di piena estate, ci saranno diecimila spettatori. L’entusiasmo si taglia a fette, tanto che c’ha pensato l’allenatore ieri a mettere in guardia l’ambiente dalla forza dei marchigiani.

Fatto sta che, per l’esordio in campionato dei lupi, saranno di nuovo i bianconeri gli avversari. Per la terza volta in sei anni. Nei due precedenti, sempre in trasferta, un pareggio ed una sconfitta per il Cosenza. Ma quella di stasera sarà anche la gara che segnerà il ritorno di Viali in Calabria: il tecnico che in primavera ha condotto i rossoblù alla salvezza.

Caserta dovrebbe confermare il 4-2-3-1 testato in questa prima parte di stagione. Marras migliora di giorno in giorno, il che potrebbe regalargli una maglia da titolare. Per sostituire Voca, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo, il favorito è Praszelik. Con l’inserimento del primo sarebbe D’Urso ad agire dietro Tutino, con il secondo in campo dal 1′, le posizioni invece rimarrebbero uguali. L’ex Bari tuttavia spera comunque in una maglia e potrebbe scalzare anche D’Urso sulla destra.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi D’Orazio; Zuccon, Calò; Praszelik, D’Urso, Mazzocchi; Tutino. A disp. : Lai, Marson, Sgarbi, Fontanarosa, Rispoli, Cimino, Prestianni, Maresca, Marras, Crespi, Zilli, Novello. All. : Caserta

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Simic, Botteghin, Falasco; Caligara, Buchel, Masini; Rodriguez, Millico; Forte. A disposizione: Barosi, Bolletta, Quaranta, Haveri, Falzerano, Giovane, Gnahorè, Kraja, D'Uffizi, Manzari, Mendes. All.: Viali

ARBITRO: Fourneau di Roma