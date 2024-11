Perde la formazione giovanile della Tonno Callipo nel derby contro Cinquefrondi dell’ex Tonino Chirumbolo al PalaValentia nel quadro della terza giornata del torneo di Serie B. La squadra giallorossa di coach Nico Agricola ha combattuto per tre set, ma dopo un’ora e 12 minuti di gioco si è dovuta arrendere alla maggiore forza ed esperienza dei reggini. Tra le file vibonesi non sono bastate le ottime prestazioni di Iurlaro e Orto, entrambi autori di 8 punti ed i 4 di Laurendi, perché al di là della rete i reggini sospinti da i Pasquale (top scorer con 16 punti) e Bonati (13) hanno chiuso la partita con grande forza e determinazione.

Nel primo set sempre in vantaggio Cinquefrondi: 5-8, 10-16 e 17-21 raccontano del predominio della squadra di Chriumbolo, che a fine gara vanta anche otto muri punto e due ace. Così ospiti avanti 25-19 aprendo bene il match.

Nel secondo parziale la Tonno Callipo si mostra molto più determinata e resta meglio in partita: giallorossi avanti 8-7, quindi poi in svantaggio 14-16 e 19-21 agli altri punteggi intermedi, a dimostrazione della reazione dei calabresi che hanno lottato con grande ardore ed impegno. Cinquefrondi però mantiene i pochi punti di vantaggio e vince 25-20.

Nel terzo parziale sembra scarica Vibo e Cinquefrondi non si fa pregare conducendo nei vari punteggi (4-8, 9-16 e 12-21) intermedi. In attacco si fanno valere anche i reggini Orlando (9) e Lopretone (6) e così la squadra di Chirumbolo si aggiudica anche il terzo set 25-18.

Dunque deve ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria la Tonno Callipo a secco dopo tre gare. Sabato prossimo, 6 novembre nuova gara al PalaValentia per i tonnetti giallorossi ospitando l’Universal Catania.

Il tabellino

Tonno Callipo Calabria VV- Diper Jolly Cinquefrondi 0-3 (19-25; 20-25; 18-25)

VIBO: Laureandi cap., Orto 8, Dumitrache 2, Belluomo 4 Bonsignore 2, Iurlaro 8, Cugliari (L 84% pos - 58% per); Vizzari 2, Cortese 2, Mirarchi, Guarascio n.e. Facciolo n.e. All. Agricola

CINQUEFRONDI: Degli esposti 5, Di Pasquale 16, Orlando 9, Vaiana 4, Lopetrone 6, Bonati 13, Remo (L1 50% pos), Orecchio , Renzo, Melara, Zangari n.e. Zerbonia (L2) n.e. All. Chirumbolo

Arbitri: Vitola e Morello.

Note - Vibo: ace 0 errori in battuta 9 muro vincenti 3 errori 29 ricezione (56% pos, 36% prf), attacco 30%. Cinquefrondi: ace 2 errore in battuta 12 muri vincenti 8 errori 21, ricezione ( 62% pos, 38% prf) attacco 50%.

Durata set: 24', 25', 23' totale 72'