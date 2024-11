La squadra di Auteri non sfrutta il doppio vantaggio allo Scida e rallenta in testa al campionato. Pugliesi e campani ora incalzano la capolista nel Girone C. Sempre sul pezzo Padova e Pescara negli altri gironi

Nel Ponte di Ognissanti e la Commemorazione dei morti che terminerà domenica prossima, si conferma l’equilibrio del girone meridionale rispetto a quelli del centro e del nord che continuano a marcare la supremazia di Padova e Pescara ed i guai di Milan Futuro, Juventus Next Gen e Perugia che ancora attende la cura Zauli sconfitto appena arrivato. Non ha disatteso il confronto storico tra Crotone e Benevento all’Ezio Scida che pareva chiuso ad inizio secondo tempo, quando la squadra di Gaetano Auteri era sul doppio vantaggio nonostante una prestazione lodevole degli uomini di Emilio Longo; poi la magia è stata quella di veder trasformato il peggiore in campo in migliore in assoluto, a cinque minuti dal termine: con Marco Tumminello che mette a segno una doppietta dopo essersi divorato l’impossibile.

Così Cerignola, prossimo avversario del Crotone tra poche ore, ed Avellino, che ha vinto di forza a Trapani nell’anticipo di mercoledì, arrivano a ridosso della capolista, rispettivamente, a due e quattro punti. Il terzo allenatore (Zangla temporaneamente promosso da vice di Capuano dimessosi come il richiamato Brambilla) non fa bene al Foggia che perde il quinto derby consecutivo in campionato contro l’Audace di mister Raffaele a cui basta un rigore trasformato da Paolucci. Ora il presidente Canonico ha contattato Vincenzo Cangelosi, ex Casertana, e Paolo Bianco, foggiano ed ex Modena, ma non sarà facile ripristinare cielo sereno prima della complicata trasferta a Cava de’ Tirreni. Il Potenza inguaia del tutto il Taranto sempre più coinvolto nella telenovella societaria con 5 goal pesantissimi così come appare tragicomica della Juventus Next Gen che perde in casa contro il Sorrento e rimane ultimissima inchiodando Paolo Montero alle proprie responsabilità, visto che la società non intende cambiare allenatore.

Il Monopoli invece conferma a Latina di essere granitico più delle esigenze di Boscaglia di recuperare terreno, vincendo una gara tiratissima grazie al goal di Bulevardi che firma il sesto successo complessivo, allungando la striscia positiva dei ragazzi di Colombo a cinque risultati utili consecutivi che pareggiano i 22 punti dell’Avellino al terzo posto. Così come il Giugliano di Bertotto, che vince a convince a Picerno, e la Cavese, sempre ben messa in campo da Maiuri anche a Messina, dimostrano, con lo stesso 1 a 3 di score, che sia in alto che in basso, è sempre meglio cercare la vittoria piuttosto che speculare sui minimi vantaggi come provato dal Catania che si fa illudere a Torre del Greco da Inglese e, rimanendo in dieci nel secondo tempo per un'espulsione contestatissima a Guglielmotti, si fa rimontare da Ekuban che regala il pareggio ai padroni di casa e rimanda l'appuntamento con la vittoria di mister Toscano. Nel tredicesimo turno che sarà disputato tra domenica e lunedì, oltre al già citato confronto tra Audace Cerignola e Crotone, sarà curioso comprendere il destino di Aronica che porta il suo Trapani a Giugliano, ma, come già ribadito più volte, è l’equilibrio generale del gruppo, e soprattutto quello tra quinta e decima posizione, a rendere quasi sempre imprevedibile qualsiasi confronto.

I risultati

AZ Picerno-Giugliano 1-3

Trapani Avellino 1-2

Potenza Taranto 5-0

Casertana Team Altamura 1-1

Latina Monopoli 0-1

Juventus Next Gen-Sorrento 0-1

Crotone-Benevento 2-2

Foggia-Audace Cerignola 0-1

Messina-Cavese 1-3

Turris-Catania 1-1

La classifica

Benevento 26, Cerignola 24, Avellino 22, Monopoli 22, Potenza 20, Giugliano 20, Catania (-1) 19, Sorrento 19, Trapani 18, AZ Picerno 17, Crotone 15, Cavese 14, Altamura 14, Turris (-1) 13, Casertana 12, Foggia 10, Latina 10, Messina 9, Taranto 7, Juventus Next Gen 6

Prossimo turno

Audace Cerignola-Crotone (domenica ore 15)

Avellino-Taranto (domenica ore 15)

Giugliano-Trapani (domenica ore 15)

Juventus Next Gen-Latina (domenica ore 15)

Catania-Messina (domenica ore 19.30)

Benevento-Turris (domenica ore 15)

Sorrento-Casertana (lunedì ore 20.30)

Cavese-Foggia (lunedì ore 20.30)

Monopoli-AZ Picerno (lunedì ore 20.30)

Sorrento-Casertana (lunedì ore 20.30)

Team Altamura-Potenza (lunedì ore 20.30)