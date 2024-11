Nella quindicesima giornata la formazione di Emilio Longo conquista tre punti importanti in casa dei laziali. Per i rossoblù a segno Oviszach, Gomez, Silva e Tumminello

La quindicesima giornata del campionato di Serie C sorride al Crotone. Gli squali, infatti, tornano con i 3 punti dalla trasferta di Latina. La formazione di Emilio Longo esce dal “Francioni” con quattro gol segnati. A segno Oviszach, Tuminello, Gomez e Silva.

Il match

La partita si apre subito bene per il Crotone: al 3’, Tumminello si invola sulla sinistra e conclude a rete, trovando la respinta di Cardinali. Il portiere del Latina, però, nulla può sulla successiva ribattuta di Oviszach, che porta i suoi sull’1-0.

Il Latina prova a reagire al 9’ con Petermann, che tenta un tiro dalla distanza senza però impensierire il portiere pitagorico. È il preludio al raddoppio del Crotone, che arriva al 10’: Tumminello si rende nuovamente protagonista con un assist perfetto per il capitano Gomez, che insacca a porta quasi vuota, firmando il 2-0.

La squadra di casa fatica a riorganizzarsi e si affida a qualche sporadica iniziativa. Al 17’, Improta prova a riaccendere le speranze dei suoi con un tiro che viene deviato in calcio d’angolo. Dall’altra parte, il Crotone continua a spingere: al 19’, Cardinali si supera con una doppia parata due due conclusioni ravvicinate di Tumminello, evitando un passivo ancora più pesante.

Dopo questa fase intensa, il ritmo si abbassa e le due squadre entrano in una fase di studio che dura fino agli ultimi minuti del primo tempo. Al 45’, c’è ancora spazio per un’azione pericolosa del Crotone: Silva serve Gomez, ma il tiro dell’attaccante, questa volta, è debole e viene neutralizzato da Cardinali. Dopo un minuto di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo della sfida tra Latina e Crotone inizia con i padroni di casa alla disperata ricerca di una rimonta. Il tecnico del Latina opta subito per un cambio: fuori Di Livio, dentro Ciko. Tuttavia, è il Crotone a partire con il piede sull'acceleratore.

Al 49', i rossoblù allungano ulteriormente con una vera e propria magia di Silva. Il numero 41 riceve al limite dell’area, controlla e lascia partire un tiro a giro che si infila sotto l’incrocio. Il portiere Cardinali non può fare altro che guardare il pallone insaccarsi: 3-0 per il Crotone.

Pochi minuti dopo, al 53', arriva il colpo del definitivo affondo per il Latina. Tumminello scatta sul filo del fuorigioco, si invola verso la porta e batte Cardinali con freddezza per il 4-0. La partita sembra ormai chiusa, ma il Crotone non abbassa l’intensità.

Al 59', l'arbitro assegna un calcio di rigore ai rossoblù per un fallo di Ercolano su Oviszach, costato anche il giallo al difensore del Latina. Gomez si presenta sul dischetto, ma questa volta Cardinali si supera, respingendo il tiro e mantenendo il passivo invariato.

Il Latina prova a scuotersi con un cambio al 61': fuori Bocic, dentro Addessi. Tuttavia, il dominio del Crotone continua, e al 67' gli ospiti effettuano un doppio cambio per gestire le energie: escono Oviszach e Gallo, sostituiti da Barberis e Cantisani. La gara non ha più nulla da regalare, il Crotone torna in Calabria con i 3 punti.

Il tabellino

LATINA: Cardinali; Marenco, Di Renzo, E. Vona; Ercolano (30’st A. Vona; 44’st Saccani), Di Livio (1’st Ciko), Petermann, Riccardi, Crecco; Bocic (16’st Addessi), Improta (30’st Martignago). A disp.: Civello, Berman, Basti, Cittadino, Cipolla, Segat, Iachini. All. Boscaglia

CROTONE: D’Alterio; Guerini (41’st D’Aprile), Cargnelutti, Armini, Giron (33’st Groppelli); Gallo (23’st Barberis), Schirò; Silva (33’st Kolaj), Tumminello, Oviszach (23’st Cantisani); Gomez. A disp.: Sala, Martino, D’Aprile, Vitale, Stronati, Rojas, Chiarella, Kostadinov, Aprea. All. Longo

ARBITRO: Leone di Barletta

MARCATORI: 4’pt Oviszach (C), 10’pt Gomez (C), 5’st Silva (C), 9’st Tumminello (C)

AMMONITI: Petermann (L), Ercolano (L), Marenco (L), Gallo (C), E. Vona (L)

NOTE: al 15’st Cardinali (L) para un rigore a Gomez (C)