Il Crotone di mister Emilio Longo si prepara con ottimismo e grande motivazione alla trasferta di domani, 30 novembre, contro il Foggia, gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie C (Girone C).

Un match che, per gli Squali, si presenta come un’importante occasione per consolidare la quarta posizione in classifica e proseguire il periodo positivo che dura da ben otto risultati utili consecutivi.

L’ottimismo di Longo

L’allenatore del Crotone ha parlato con fiducia durante la conferenza stampa pre-gara, sottolineando i progressi della squadra e l’importanza di migliorare costantemente, soprattutto nella fase difensiva. «Noi incontriamo una delle squadre più in forma del campionato, che ha risolto i problemi che avevano portato al cambio tecnico», ha dichiarato Longo, facendo riferimento al Foggia di mister Zauri, squadra che ha trovato una sua identità dopo le difficoltà iniziali. Tuttavia, Longo è consapevole che il Crotone, nonostante i numerosi risultati positivi, ha ancora margini di miglioramento: «Anche noi stiamo facendo bene, ma ci sono giocatori che devono fare ancora meglio. È importante dare spazio anche a chi gioca meno», ha aggiunto il tecnico pitagorico.

In questa preparazione alla trasferta pugliese, Longo ha anche avuto modo di testare la condizione della squadra in amichevole contro la Primavera di mister Lomonaco, rinforzata con alcuni elementi della prima squadra. La partita si è conclusa con un largo 7-0 a favore della Prima squadra rossoblù. Inoltre, la mediana composta da Gallo e Schirò, che ha avuto un ruolo cruciale nei successi recenti, dovrebbe essere ricomposta per il match contro il Foggia.

Il Foggia, che sta attraversando un periodo di grande forma, rappresenta un avversario difficile, come evidenziato da Longo. La squadra pugliese, sotto la guida di Zauri, gioca con un modulo offensivo a tre davanti, cercando di aggredire e costruire gioco. «Noi dovremo essere bravi a rispondere a questo tipo di gioco, che ci mette sotto pressione. Quando riusciremo a interpretare meglio le fasi di gioco in cui siamo costretti a subire il pressing avversario, faremo un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita», ha spiegato l’allenatore del Crotone.

Storicamente, la trasferta di Foggia è sempre stata una sfida complicata per il Crotone, che nelle ultime 14 occasioni ha vinto solo due volte. L’ultima vittoria risale al 2019, in Serie B, con Giovanni Stroppa in panchina, un anno in cui il Crotone raggiunse la promozione in Serie A, la seconda della sua storia. Le difficoltà in terra pugliese, dunque, non mancano, ma i rossoblù sono determinati a sfatare il tabù e a continuare la loro corsa in zona play off. L’appuntamento è fissato per domani, alle ore 15:00, allo stadio Pino Zaccheria di Foggia.