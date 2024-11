Gli ospiti si portano in vantaggio nel primo tempo con Ingrosso, il pareggio pitagorico arriva nella ripresa grazie a Tribuzzi. Tra i protagonisti in positivo del match l'ex portiere rossoblù Branduani

Turno 22 del campionato di Lega Pro girone C che prevede la sfida tra la lanciatissima squadra di Mister Zauli e la pugliese Virtus Francavilla di Mister Occhiuzzi che fa fatica a tirare fuori dalle zone caldissime di classifica.

Il Crotone perde Gigliotti, Vuthaj ed il nuovo arrivo Stronati, mentre la Vitus fa esordire il freschissimo ex Branduani in porta e preferisce Polidori e Biondi a Serio e Giovinco che partono dalla panchina. A seguito dell’autorizzazione della Lega viene osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Antonio Tufo, suocero del presidente Gianni Vrenna e del consigliere d’amministrazione Alessandro Brutto e nonno del direttore generale Raffaele Vrenna

Primo Tempo

I padroni di casa partono con ordine e senza grande fervore, dovendo stare anche attenti al forte vento freddo di serata, che consiglia incursioni e filtranti bassi con la palla alzata per i cross, solo se in fondo alle fasce: così come fa al quinto minuto Petriccione dalla destra per Tumminello, che colpisce di testa ma la palla è deviata col braccio da un avversario con tutto fermo però per l’offside del rossoblù riscontrato dalla terna arbitrale.

La Virtus è abbastanza compatta senza disdegnare gli inserimenti delle due punte tanto che una leggerezza di Loiacono lascia praticamente solo Ingrosso che buca facilmente Dini dopo il velo di Polidori. I padroni di casa fanno fatica a reagire concretamente e gli ospiti si riaffacciano avanti. Dal quarto d’ora la squadra di Zauli prova a serrare: è la catena di destra con Tribuzzi assistita da Petriccione che mette più palloni che arrivano più a D’Ursi che funziona da punta accanto a Tumminello.

Al 23’ si fa male Biondi ed Occhiuzzi fa entrare Carella al suo posto. Zauli si sbraccia per riportare i suoi ad attaccare con continuità spazi ingolfati dalla morsa su D’Ursi e Vitale che si sono scambiati posizione. Al 33’ Loiacono spazza in area su un tentativo di inserimento di Macca ora per il Crotone è 3- 4-2-1 alla ricerca di un giro palla più tecnico. Ma la prima frazione si consuma con una sostanziale sterilità dei pitagorici che non hanno mai impegnato il loro ex portiere Branduani con il solo D’Ursi che al 42’ unico a calciare di controbalzo ma sopra la traversa.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia con ben 15 minuti senza che i portieri siano chiamati in causa anche se il Crotone ha provato più volte ad allargare il gioco senza che mai i terzi salissero con convinzione: solo Tumminello prima al 51’ calcia dal limite con scarsa opposizione, ma altissimo sulla traversa e poi un minuto più tardi di testa la manda a lato.

Al 62’ entra Gomez per Vitale passando a 4 dietro. Ora le fasce sono più stabilmente presidiate ed attaccate ed arrivano almeno due traversoni non “spizzati” di poco. Al 67’ Polidori su punizione impegna Dini che sulla ribattuta trova un Macca che la manda fuori, per fortuna della formazione pitagorica. Entrano Bruzzaniti e Lucas Felippe escono Bove e Vinicius.

Una nuova occasione per il Crotone arriva con Gomez che reclama una trattenuta in area. Al 73’ arriva il pari di Tribuzzi da fuori che pesca l’angolo più stretto alla destra di Branduani con la sud che si scalda, finalmente. Ci prova anche Giron con Branduani che ci arriva di piede ed i padroni di casa che danno l’impressione di poterla ribaltare.

La Virtus prova a spezzettare e lucrare riusciendo a calciare verso Dini, ma fuori, con Macca. Gomez riesce a calciare ma sfiora il palo basso alla sinistra di Branduani. Bruzzaniti e D’ursi sono altissimi e ben assistiti da Giron e Papini; Lucas Felippe ci prova da fuori ed ora la pressione è costante ed anche attenta alle possibili ripartenze che ritrovano Macca impreciso alla conclusione a cinque dal termine. Entrano anche Crialese ed il giovanissimo Cantisani che subito calcia anche se alto sulla traversa. Sono cinque i minuti di recupero anche se gli ospiti sfruttano tutta l’inerzia possibile per due angoli. Solo a recupero terminato Gomez calcia una punizione trovando l’angolo dove Cantisani riesce solo ad esaltare Branduani che in tuffo evita la sconfitta ai suoi.

Il tabellino

Crotone (3-5-2) Dini, Papini, Loiacono, Bove (Bruzzaniti); Tribuzzi, Petriccione, Vinicius (dal 69’ Felippe), Vitale (dal 62’ Gomez), Giron (dall’88’ Crialese); D’Ursi (dall’88’ Cantisani), Tumminello. All. Zauli

Virtus Francavilla (3-4-1-2) Branduani; Dutu, Monteagudo, De Marino; Biondi (dal 23’ Carella), Risolo, Di Marco, Ingrosso; Macca; Artistico, Polidori (dal 77’ Garofalo). All. Occhiuzzi

RETI: Ingrosso (VF) al 7’; Tribuzzi (KR) al 72'

ARBITRO: Fabrizio Ramondino

AMMONIZIONI: Risolo (VF) al 41’; Bove (KR) al 66’; Monteagudo (VF) al 79’; Macca al 92’; Petriccione (KR) all’87’;