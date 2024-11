Un gol di Awua al 26' del secondo tempo permette al Crotone di portare a casa i 3 punti e, dopo il pari nel turno scorso in casa del Taranto, di rimettersi in carreggiata all'inseguimento della capolista Catanzaro.

Il primo tempo del "Monterisi" viaggia nel segno del totale equilibrio. Il gioco delle due squadre si sviluppa prevalentemente a centrocampo, ed il taccuino resta desolatamente vuoto. Pochi sussulti ma tanti sbadigli. La ripresa, già dai primi minuti appare più pimpante ma il risultato resta comunque inchiodato sullo 0-0, con il Crotone che cerca però di pungere ma trova il Cerignola attento in difesa ma anche propositivo in fase offensiva.

La percezione è quella che per cambiare il corso delle cose, dunque sbloccare il risultato, occorra uno spunto personale. Detto, fatto e al 26' Awua, completa nel migliore dei modi un'azione avviata dal solito Cosimo Chiricò. Il centrocampista nigeriano è bravo a concludere dalla distanza e trovare il pertugio giusto per mettere il pallone alle spalle dell'ex Cosenza Saracco. È questo il gol che vale i 3 punti.

Il tabellino

Cerignola: Saracco; Coccia, Gonnelli, Ligi, Russo (30’st D’Ausilio); Tascone (40’st Botta), Bianco (18’st Langella), Sainz-Maza (30’st Zak); Achik, Malcore, Neglia (18’st D’Andrea). A disp. : Trezza, Fares, Olivera, Inguscio, Allegrini, Fanucci, Basile, Giofrè, Signorile, Montaperto. All. Pazienza

Crotone: Dini; Papini, Golemic, Cuomo, Mogos; Awua, Carraro, Tribuzzi (21’st Tumminello); Chiricò, Kargbo (48’pt Calapai), Rojas (37’st Pannitteri). A disp. : Branduani, Gattuso, Crialese, Filosa, Abbruzzese, Cantisani, Rossi, Panico. All. Lerda

Arbitro: Saia di Palermo

Marcatori: 26’st Awua (C)

Ammoniti: Mogos (C), Tascone (A), Awua (C), Golemic (C), Rojas (C), Achik (A)