Il Crotone al Franco Fanuzzi di Brindisi incrocia le proprie ambizioni di alta classifica con la voglia di rimanere a galla della squadra di casa che ha appena cambiato guida tecnica chiamando l’esperto Giorgio Roselli per allontanarsi dalla penultima piazza. Questo il tema di questa gara, valevole per la 16ª giornata del campionato Serie C Now 2023-2024.

Primo Tempo

Il Crotone sembra col piglio giusto ed al terzo Gomez entra in area e scarica su Vuthaj che, da posizione defilata, calcia di sinistro ma viene respinto in corner. Sull’angolo successivo spazza via la difesa di casa. Ma i padroni di casa ci provano al sesto con Bunino che si libera degli avversari in mezzo al campo, allarga per Nicolao che crossa in mezzo ma non trova la testa di Galano in area. Ma fino al 15’ è più Crotone nel palleggio, anche se punge poco come con Bruzzaniti dalla destra che serve Gomez che non ci arriva per un soffio. Poi al 17’ il lampo buono che porta in vantaggio gli squali: Petriccione scarica sulla destra per Bruzzaniti, cross al centro a mezza altezza per Vuthaj che in spaccata supera Albertazzi. Non riesce la reazione del Brindisi, con gli ospiti che mantengono il pallino del gioco che adesso è oro. Anzi è Vinicius che trova Vuthaj nel cuore dell’area con un passaggio in verticale ma la sfera, dopo aver toccato il terreno di gioco, schizza fuori. Nel ritornare al cloroformio il Crotone però rischia: al 37’ un tiro di Galano nei pressi del dischetto, impone un miracolo di Dini, la palla finisce di nuovo dalle parti di Galano che termina a terra e l’arbitro assegna il penalty tra le proteste vibranti degli squali; ma sempre Dini, tuffandosi sulla sua destra, completa l’impresa respingendo il sinistro regolando il duello personale sempre con Galano. Anche i 4 di recupero tornano a dare gioco agile agli ospiti che portano il prezioso vantaggio al riposo.

Secondo Tempo

È Zauli a cambiare subito, esce Papini che ha preso un giallo, ed entra Spaltro, e sembra proprio che il diktat negli spogliatoi sia quello di cercare di chiuderla subito: al 3’ infatti D’Ursi riceve sulla sinistra, si accentra e calcia col destro da fuori con la palla che sfiora il palo. Insistono i ragazzi di Zauli, con Bruzzaniti anticipato solo da Bizzotto, così Roselli cerca nuove energie: entrano in campo Ceesay e Lombardi, fuori De Angelis e Petrucci. Ma è ancora Crotone con Giron che va via sulla sinistra e dal fondo mette in mezzo per Vuthaj che anticipa Bizzotto ma non riesce ad indirizzare verso la porta. Anche su schema di calcio d’angolo si esprime la squadra di Zauli che al 63’ riesce anche a chiuderla: di nuovo proprio su un altro corner di Petriccione dalla sinistra è Spaltro questa volta a tuffarsi di testa con una splendida torsione e ad insaccare alle spalle di Albertazzi. L’unica emozione negativa per gli ospiti arriva al 69’ quando Dini non ce la fa a proseguire ed arriva nuovamente il momento di D’Alterio. Ma la gara è in ghiaccio fino all’80’ con Roselli che può solo sfruttare gli ultimi due cambi con l’entrata di Monti e Moretti, così come Zauli che manda in campo Giannotti e Jurcec per Bruzzaniti e D’Ursi. Nemmeno gli otto minuti di recupero (soprattutto a causa del lungo cambio di Dini) portano più emozioni. Il Crotone così porta a casa tre punti importantissimi in vista della sfida di sabato prossimo con la capolista Juve Stabia, che ha vinto anche contro il Benevento, che arriva allo Scida con sette lunghezze di vantaggio.

Il tabellino

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi; Valenti, Cappelletti (dal 78’ Monti), Bizzotto; Bellucci, De Angelis (dal 51’ Ceesay), Malaccari, Petrucci (dal 51’ Lombardi), Nicolao (dal 58’ Albertini); Galano, Bunino (Moretti dal 78’). All. Roselli

CROTONE (4-4-2): Dini (dal 69’ D’Alterio); Giron, Loiacono, Papini (dal 46’ Spaltro), Crialese; Bruzzaniti (Jurcece dall’83’), Vinicius, Petriccione, D’Ursi (Giannotti dall’83’); Gomez, Vuthaj (Cantisani dall’89’). All. Zauli

RETI: Vuthaj (KR) al 17’; Spaltro al 63’

Arbitro: Edoardo Gianquinto

AMMONIZIONI: Papini (KR) al 29’; Cappelletti (BR) al 42’