La stagione 2023-24 dei rossoblù prenderà ufficialmente il via il prossimo 17 luglio con il raduno dei calciatori. Poi il trasferimento a Trepidò, località scelta per la sesta volta consecutiva per la preparazione estiva

La stagione 2023/24 del Crotone prenderà ufficialmente il via con il raduno dei giocatori in programma per il prossimo 17 luglio. Come di consueto, verranno effettuati i test clinici di routine e, a partire dal pomeriggio dello stesso giorno, i calciatori si sottoporranno alle visite mediche presso l'ambulatorio di medicina dello sport IsaLab dell'Istituto Sant'Anna. Le visite mediche saranno seguite dai test atletici nei primi giorni di allenamento.

Dopo aver svolto le prime fasi di preparazione in città, la squadra, guidata dal tecnico mister Zauli, si trasferirà nella Sila crotonese a Trepidò, nel comune di Cotronei, per il ritiro pre-campionato. Questa sarà la sesta volta consecutiva che il Crotone sceglie questa località per la preparazione estiva.

Durante il ritiro, che si protrarrà fino al 4 agosto, la squadra sarà ospitata presso il "Il Brigante" di Villaggio Palumbo. Le sessioni di allenamento si svolgeranno presso lo Stadio "Ampollino" di Villaggio Baffa, dove sono previste anche due amichevoli aperte al pubblico. La prima amichevole si terrà il 26 luglio contro l'Aek Crotone, squadra di Prima Categoria, mentre la seconda è programmata per il 30 luglio contro il Lecce Primavera, recentemente incoronato campione d'Italia nella sua categoria. Ulteriori dettagli su queste partite saranno comunicati dalla società pitagorica nei prossimi giorni.