Al "Menti” il Vicenza vuole fare il Vicenza, non ha mai perso in casa in tutta la stagione; il Crotone deve fare l’impresa (quasi) impossibile: vincere con almeno due goal di scarto. La semifinale dei playoff di serie C sembra scritta da queste parti, ma mister Emilio Longo vuole crederci a tutti i costi. La gara, però, si chiude con la vittoria dei veneti per 1-0. Per il Crotone arriva la fine della stagione e del sogno Serie B.

Primo Tempo

Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare Nino Benvenuti disposto dalla FGCI prima delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana, il Crotone cerca subito di spingere ma il primo pericolo è per D’Alterio per un tiro di Ferrari che manda fuori sull’occasione nata da una palla persa da Vitale. Poi è Zonta che non colpisce pulito di testa dopo una bella assistenza di Rauti dalla destra.

Scontro a centrocampo tra Armini in sforbiciata, che gli costa un giallo, e Ferrari che provava di testa sullo stesso pallone alto, i due dopo l’intervento dei sanitari, proseguono la gara. Al 15’ ammonito anche Silva per una sbracciata su Costa. Dopo un paio di buone giocate di Gomez è di nuovo il Vicenza ad andare più vicino alla porta avversaria con Rauti che viene murato in area da Armini.

Ed al 20’ arriva il vantaggio con Ferrari che da attaccante vero, uccella Armini, e scaglia un destro ferale che manda probabilmente subito in fumo i sogni. Cerca invece di reagire subito la squadra di Longo con Vinicius che viene strattonato in area di rigore ma l’arbitro lascia proseguire e il Var non interviene. Poi è di nuovo tanto Vicenza ad asfissiare la manovra del Crotone e dare l’impressione di poter affondare in qualsiasi momento. Arriva un altro giallo anche per Vinicius che deve fermare Costa in transizione, in grande spolvero anche in questo ritorno. Si fa male anche Silva che viene sostituito da Tumminello, a sottolineare che Longo non ha proprio più nulla da perdere. Al 38’ proprio il nuovo entrato spara da lontano un missile che Confente mette in angolo. Ma il Vicenza si alza nuovamente in pressione e tiene lontani da giocate possibili i tre tenori che di nuovo con Tumminello ci prova da fuori area alzando sopra la traversa a cui risponde Ronaldo con un’altra conclusione poco fuori dalla porta di D’Alterio. Il Crotone nel secondo tempo dovrà sperare solo in una debacle dei padroni di casa e del campo, nonostante la generosità ospite.

Vicenza-Crotone, il secondo tempo è gestione

Nella ripresa i padroni di casa amministrano con intelligenza il vantaggio maturato nella prima frazione. I biancorossi sfiorano il raddoppio con Ferrari e Costa, ma il gol della sicurezza non arriva. Il Crotone prova a reagire nel finale con qualche fiammata d’orgoglio, ma non riesce mai a impensierire seriamente Confente. Il pubblico del Menti accompagna con cori e applausi l’ultimo tratto di gara, chiusa con un 1-0 che premia la lucidità della squadra di Vecchi. Triplice fischio: il Vicenza vola in semifinale e attende ora la Ternana.

Il tabellino

VICENZA: Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; De Col, Carraro, Ronaldo (13’st Della Latta), Zonta (27’st Rossi), Costa; Rauti (27’st Della Morte), Ferrari (13’st Morra). A disp.: Massolo, Gallo, Fantoni, Laezza, Beghetto, Talarico, Garnero. All. Vecchi

CROTONE: D’Alterio; Guerini (17’st Oviszach), Cocetta, Armini (1’st Rispoli), Giron; Gallo (1’st Barberis), Vinicius; Silva (35’pt Tumminello), Gomez, Vitale; Murano (39’st Ricci). A disp.: Sassi, Martino, Piras, Groppelli, Stronati, Cantisani, Schirò. All. Longo

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera

MARCATORI: 20’pt Ferrari (V)

AMMONITI: Armini (C), Silva (C), Vinicius (C), Ronaldo (V), Ferrari (V)