Fidelis Andria-Reggina

Sabato al via la giornata numero 28 di Serie C. Tranne il Cosenza, che dopo il rinvio causa neve nel turno di Coppa Italia, riposerà anche nella prossima giornata di campionato, in campo tutte le altre.

La Reggina sarà in trasferta contro la Fidelis Andria. Momento tutt'altro che tranquillo nella città in riva allo stretto. Gli amaranto reduci da una serie di risultati non proprio utili, proveranno a trovare la prima vittoria di questo 2018, lontano dal Granillo. Vittoria che alla Reggina manca ormai dal 21 gennaio in casa contro la Paganese. Da allora, solo pareggi e sconfitte.



Matera-Catanzaro

Trasferta anche per il Catanzaro. Impegnato contro il Matera, mister Dionigi dovrà trovare la soluzione per portare la squadra fuori dai guai.

La sconfitta nel derby contro il Rende è una ferita ancora aperta per il popolo giallorosso. Certo non sarà facile risorgere dalle ceneri proprio contro una delle squadre più forti del campionato ma questo ai tifosi poco importa. La città ha bisogno di risposte.

Rende-Bisceglie

A giocare in casa invece sarà il Rende. A domicilio arriva il Bisceglie. La squadra di Bruno Trocini non si farà certo distrarre dal momento magico. E' proprio contro le avversarie, almeno su carta, più semplici che bisogna tenere alta la guardia.