Qualcuno deve ancora smaltire le scorie della domenica, qualche altro non vede l’ora di scendere in campo per riscattare le prestazioni a corrente alternata dell’ultimo turno. In Serie C è nuovamente campionato. Turno infrasettimanale valevole per la 16esima giornata. Calabresi spalmate su due orari. Sarebbero stati tre con la sfida in programma alle 14:30 tra Catanzaro e Viterbese rinviata a data da destinarsi in virtù di una decisione di natura extracalcistica del prefetto dei tre colli. Per vedere una formazione di casa nostra sul terreno di gioco bisognerà aspettare, quindi, le 18:30 quando sul Granillo di Reggio Calabria entreranno in campo Reggina e Cavese.

La formazione di Cevoli va a caccia del tris di vittorie dopo i due successi di fila contro Rieti e Sicula Leonzio. Dopo la Reggina spazio a Vibonese e Rende. Le due squadre che, per motivi diversi, vengono da un weekend nero. I rossoblu di Nevio Orlandi, dopo il pari con il Siracusa e le polemiche legate alla direzione di gara, cerca punti sul campo del Monopoli. Una delle squadre più in forma del momento: imbattuta da sei turni e reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Tutta da seguire anche la sfida del Lorenzon tra Rende e Rieti. Vietato sbagliare per i biancorossi di Ciccio Modesto a secco da due giornate.