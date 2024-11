La notte del derby dell’amicizia numero 17 premia il Catanzaro. Al Ceravolo la Vibonese ci mette il cuore ma non basta per portare via dai tre Colli qualche punto in tasca. L’intera posta in palio se l’aggiudica la formazione di casa. A fare la differenza le reti di Fischnaller al 7’ del primo tempo ed il timbro nel finale di Ciccone. Due reti che valgono la seconda sconfitta di fila per gli uomini di Orlandi ed il pronto riscatto dei giallorossi dopo la debacle di Rende. La formazione di Calabria che continua a tenere la bandierina della nostra regione lassù in vetta. I “ragazzi terribili” di Ciccio Modesto fanno tre su tre a Monopoli e restano in cima alla graduatoria generale a punteggio pieno. In Puglia decide Rossini al 57’. Un avvio sontuoso per i biancorossi. Anche meglio dello scorso anno.