Nella settima giornata del campionato di Serie C, arrivano 3 punti importanti per il Catanzaro. I giallorossi al Ceravolo battono 3-1 la Fidelis Andria e tornano alla vittoria dopo 5 pareggi consecutivi. Un successo che permette alla squadra di Calabro di portarsi a quota 11 punti in classifica.

Nel primo tempo le Aquile trovano il vantaggio dopo appena 3 minuti di gioco con Scognamillo, che con un bel colpo di testa batte il portiere pugliese. Gli ospiti sono arcigni e ben messi in campo e trovano la strada del gol nel finale di primo tempo: gran punizione di Benvenga che manda la sfera nel sette. I giallorossi non si lasciano intimorire e con grinta trovano il nuovo vantaggio dopo appena due minuti: al 43' ci pensa Martinelli a gonfiare la rete. Si va al riposo con i padroni di casa sul 2-1. Nel secondo tempo l'Andria ci prova in più di un'occasione ma a chiudere la partita al 47' ci pensa Verna servito perfettamente da Curiale. Triplice fischio e tre punti per il Catanzaro

Il tabellino

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Welbeck, Vandeputte; Carlini (24' st Tentardini); Vazquez (15' st Bombagi), Cianci (15' st Curiale). All.: Calabro

Fidelis Andria (3-4-1-2): Dini; Lacassia, Alcibiade, Sabatino (29' st Alberti); Benvenga (40' st Avantaggiato), Casoli, Bolognese, Tulli (40' st Bonavolontà), Carullo; Di Piazza (25' st Gaeta), Bubas. All.: Panarelli

Arbitro: Perenzoni di Rovereto; (Assistenti: Mattia Bartolomucci di Ciampino e Giuseppe Trischitta di Messina)

Marcatori: 3' pt Scognamillo (C), 41' pt Benvenga (A), 43' pt Martinelli (C), 47'st Verna