Oggi il match alle 14.30 allo stadio Nicola Ceravolo. L'allenatore giallorosso Calabro: «Saremo chiamati a una gara ostica, in cui deve venir fuori il gioco di squadra e la compattezza in entrambe le fasi»

La quindicesima giornata del girone del Sud di Serie C vedrà scendere in campo, alle 14.30, allo stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro-Juve Stabia.

Le due formazioni, veterane del girone, si conoscono bene e per la squadra calabrese non sarà facile spuntarla contro le vespe campane, anche se la priorità è quella di racimolare i tre punti. Non vincere allontanerebbe, sempre di più, il club giallorosso dalle posizioni alte di classifica anche se il tecnico delle aquile, Antonio Calabro, già sapeva che la strada da percorrere nel corso del torneo «sarebbe stata lunga e irta di insidie in qualunque caso».

Calabro: «Saremo chiamati a una gara ostica»

L’allenatore del Catanzaro alla vigilia della sfida contro le vespe gialloblù ha inoltre dichiarato: «Una squadra che conosciamo, ed è una squadra composta da giocatori di gamba in alcune zone del campo, pronti alle ripartenze, e in altre da giocatori molto tecnici. Saremo chiamati a una gara ostica, in cui deve venir fuori il gioco di squadra e la compattezza in entrambe le fasi».

I convocati Catanzaro-Juve Stabia

Le aquile recuperano l’esterno Rolando che, anche se lo staff medico riconosce un miglioramento delle condizioni, comunque non dovrebbe partire nell’undici titolare.

Portieri: 1. Nocchi, 12. Romagnoli, 33. Branduani

Difensori: 4. De Santis, 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 15. Monterisi, 44. Gatti

Centrocampisti: 2. Bayeye, 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 17. Porcino, 18. Cinelli, 19. Ortisi, 21. Risolo, 23. Vandeputte, 37. Bearzotti, 77. Rolando

Attaccanti: 7. Curiale, 9. Vazquez, 10. Bombagi, 29. Carlini, 99. Cianci