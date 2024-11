Rossoneri e amaranto si affronteranno al "Mimmo Rende". Gioiese e Vibonese giocheranno in casa, mentre gare in trasferta per Locri e San Luca. Il programma completo, gli arbitri e la nuova classifica dopo il ritiro del Lamezia Terme

Dopo il turno infrasettimanale disputato mercoledì, la Serie D tornerà in campo domenica 5 novembre: nel girone I, quello dove sono inserite le calabresi, si gioca per la dodicesima giornata. Calcio d’inizio delle partite in programma alle ore 14.30.

In merito al ritiro dal campionato formalizzato ieri dal Lamezia Terme, il Dipartimento Interregionale ha disposto la nuova classifica del Girone I tenendo conto dell’annullamento di tutte le gare disputate dalla società rinunciataria e ha reso noto il calendario che prevede il riposo per le squadre che avrebbero dovuto incontrarla a partire da questa giornata. Pressoché invariato il discorso salvezza: retrocessione diretta solo per la 18ª classificata, play-out da disputarsi come da modalità già comunicate (gare di sola andata tra classificate dal 14° al 17° posto).

Il programma della giornata e gli arbitri

Akragas-Sancataldese (Femia di Locri),

Castrovillari-LFA Reggio Calabria (Bonci di Pesaro),

S.Agata-San Luca (Sacco di Novara),

Gioiese-Siracusa (Tagliente di Brindisi),

Licata-Portici (Nuzzo di Seregno),

Afragolese-Locri (Mazzer di Conegliano),

Trapani-Acireale (Terribile di Bassano del Grappa),

Vibonese-Nuova Igea Virtus (Guiotto di Schio)

*riposano Canicattì e Ragusa

La classifica

Trapani 30

Vibonese 27

Siracusa 25

Licata 18

S.Agata 15

Akragas 15

Real Casalnuovo

Nuova Igea Virtus 14

Canicattì 14

Ragusa 14

Acireale 13

LFA Reggio Calabria 12

Sancataldese 12

Locri 8

Portici 6

San Luca 5 (-1)

Gioiese 4

Castrovillari 3

hanno riposato: Reggio Calabria, Trapani, Acireale, Castrovillari, Vibonese, San Luca, Akragas, Siracusa, Real Casalnuovo, Portici