Il suo sinistro punge e colpisce. Nel campionato di Serie D in pochi possono vantare la sua media realizzativa e il torneo di quarta serie nazionale ha trovato in Tommaso Bonanno uno dei suoi protagonisti indiscussi. Nel 2021 ha condotto alla salvezza il Castrovillari a suon di reti e poi ha fatto da trascinatore nel sorprendente Cittanova di mister Di Gaetano.

Il bilancio dello scorso anno dice che Tommaso Bonanno ha segnato ben 24 reti. In pochi in Italia possono vantare un rendimento simile. Con la maglia rossonera del Castrovillari, da gennaio a giugno scorsi, per l’attaccante messinese, ecco 10 reti in campionato. Una volta arrivato al Cittanova, ci ha messo poco a farsi apprezzare e allora, in 18 giornate, sono arrivati altri 8 centri, con 3 rigori, compresa una tripletta alla Sancataldese.

Poi bisogna aggiungere le reti in Coppa Italia, dove il Cittanova è arrivato agli ottavi di finale. In questa manifestazione per Bonanno altri 4 gol, più due reti realizzate nella lotteria dei rigori, grazie alla quale il Cittanova ha eliminato Città S.Agata prima e Rende poi. Eccoci, allora, al conto complessivo di 24 reti in un 2021 da incorniciare, ad esclusione del finale, per via dell’espulsione rimediata contro l’Aversa. Rimane, però, il 2021 un Bonanno di nome e di fatto, con il centravanti siciliano pronto a ripetersi nel 2022.