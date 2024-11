Il Rende si rimette in moto: un tour de force che lo vedrà in campo per ben 5 volte nei prossimi 18 giorni

Il Rende cancella con un successo nel derby contro l’ASD Reggio Calabria il periodo più complicato dell’intera gestione Trocini venendo a capo di una situazione che dopo l’infortunio di Zangaro (il terzo al minuto 25 del primo tempo) rischiava di diventare paradossale. Tre punti pesanti che rimettono in moto la classifica ma soprattutto consentono al Rende di preparare un tour de force che lo vedrà in campo per ben 5 volte nei prossimi 18 giorni. Si parte mercoledì con la trasferta di Noto, poi il Gelbison in casa, doppia trasferta Due Torri e Agropoli infine Aversa in casa il primo novembre.

«Ci aspetta un vero e proprio cammino a tappe forzate tra turni domenicali, turni infrasettimanali e recuperi – dice il tecnico Trocini – Siamo consapevoli di quello che ci aspe)a ma consci di aver intrapreso la strada giusta. La vittoria contro Reggio Calabria ci ripaga dei tanti sacrifici sperando di sfruttare già mercoledì con il Noto il buon momento». Determinante è stato l’apporto dato dal centrocampista Salvatore Papa, scuola Inter, che firmando la doppie)a decisiva ha esordito nel migliore dei modi interrompendo di fatto il momento negativo del Rende.

«Non potevo cominciare la mia avventura con il Rende in un modo migliore – dice il centrocampista – L’impatto è stato perfetto anche grazie ai compagni, adesso dobbiamo sfruttare il fatto di giocare già

mercoledì per continuare a far bene in attesa di cominciare a ritrovare i compagni squalificati e infortunati. A quel punto credo che il Rende potrà dire la sua a pieno titolo».