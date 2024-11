Il tributo dei supporters biancazzurri all'imprenditore scomparso lo scorso gennaio in seguito ad un incidente stradale.

Cori, gigantografia e un enorme striscione dedicato a chi non c’è più. L’attesissimo derby di Eccellenza tra Siderno e Locri si è aperto nel ricordo di Pasquale Sgotto, l’imprenditore rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso gennaio ma mai dimenticato dagli ultras biancoazzurri, che lo hanno omaggiato con una coreografia kolossal.

Un caloroso ed emozionante applauso ha accompagnato l’ingresso in campo dei familiari. Per loro una targa speciale consegnata dalla società del presidente Raffaele Salerno. Lacrime e commozione hanno contagiato anche molti calciatori prima di un match sentito ma ininfluente ai fini della classifica.

Un derby paragonabile per passione dentro e fuori dal campo ai "superclasicos" del Sudamerica, apoteosi di una rivalità storica nella Calabria dei campanilismi. Una partita nella partita, decisa sul campo da una rete di Puntoriere, per la gioia dei circa 500 supporters locresi, attesi tra una settimana alla grande festa tra le mura amiche per il ritorno degli amaranto in serie D.