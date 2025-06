Appuntamento in Sicilia con la “Coppa Italia Skiroll - Nextro” valevole per i Campionati Italiani Assoluti di skiroll 20025-2026. Oggi e domani sulle pendici dell'Etna, a Linguaglossa, sul versante nord del vulcano siciliano, i più forti atleti dello skiroll italiano si sfideranno in una spettacolare gara sprint e in una crono-scalata per aggiudicarsi il titolo italiano. Sarà dunque lo skiroll a farla da padrona con ai nastri di partenza i nomi di punta della Nazionale Italiana, accompagnati dai tecnici che stanno seguendo per la preparazione della Coppa del Mondo e hanno voluto essere presenti allo spettacolare appuntamento sulle pendici dell’Etna. Il giudice arbitro dei campionati sarà Pino Mirarchi, per la prima volta designato dalla Fisi.

Oltre cento gli atleti professionisti iscritti e i giovanissimi atleti del Centro Sud a partecipare a questa manifestazione, con otto atleti calabresi selezionati dal responsabile tecnico del comitato Calabro Lucano Pino Mirarchi, che ha voluto schierare in tutte le categorie presenti (under 20, under 16 e under 14) i migliori atleti del momento in questa stagione così importante per lo sci in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Si cimenteranno, infatti, sul percorso tracciato nel comune etneo di Linguaglossa: Antonia Chiarello, Cristina Succurro, Luigi Isabella, Vera Minardi, Teresa Loria, Sofia Tiano, Serafina Succurro e Luciano Barberio, giovani atleti dello Sci Club Montenero di San Giovanni in Fiore. Un weekend importante per la disciplina sportiva che vedrà la presenza in Sicilia negli assoluti maschi di Matteo Tanel e la pluri-medagliata e campionessa del mondo Anna Maria Ghiddi.

Testimonial dell’importante appuntamento sportivo sull’Etna, Silvio Fauner, oro olimpico con l’Italia nella staffetta a Lillehammer 1994 (insieme a Maurilio De Zolt, Marco Albarello e Giorgio Vanzetta) e più volte campione del mondo. Un palcoscenico importante per i giovani atleti dello Sci Club Montenero, accompagnati in terra sicula dai dirigenti e dal presidente Antonio Tiano. «A questi ragazzi e in particolare ai portacolori dallo Sci Club Montenero va un forte in bocca al lupo e un augurio di vivere al meglio questa grande esperienza sportiva».