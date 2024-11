L'Inter affronterà il Real Madrid nella fase a gironi di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Istanbul. I nerazzurri e gli spagnoli sono inseriti nel gruppo D di cui fa parte anche lo Shakhtar Donetsk guidato dall'italiano Roberto De Zerbi e la new entry Sheriff. L'Inter è reduce da tre eliminazioni consecutive nella fase a gironi della massima competizione continentale.

La Juventus pesca il Chelsea campione in carica e lo Zenit San Pietroburgo nel gruppo H completato dal Malmoe. L'Atalanta, in terza fascia nel sorteggio, se la vedrà con il Villarreal e il Manchester United nel gruppo F completato dallo Young Boys. Completa il quadro delle italiane il Milan, che torna in Champions dopo 7 anni e dalla quarta fascia finisce in un girone di ferro con Atletico Madrid, Liverpool e Porto.

Questi i gironi:

Gruppo A: Manchester City, PSG, Lipsia, Club Brugge;

Gruppo B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan;

Gruppo C: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas; Gruppo D: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff;

Gruppo E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev;

Gruppo F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys; Gruppo G: Lilla, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg;

Gruppo H: Chelsea, Juventus, Zenit San Pietroburgo, Malmoe.