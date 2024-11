Sta per giungere al termine “Sott’acqua, insieme per vedere il mare”, l’iniziativa del “Gruppo Subacqueo Paolano Onlus” di Paola, patrocinata dalla Regione Calabria e dalla città di Paola che ha visto, nella sua ultima tappa a Briatico, la partecipazione del Centro d’immersioni vibonese “ASD The Frogmen Team” della cittadini vibonese. Il progetto ha permesso a un gruppo di persone non vedenti e ipovedenti di scoprire il fascino delle immersioni subacquee. Il progetto sportivo è nato a Paola nel 2008, dall’incontro tra il presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi, Giuseppe Bilotti, e l’istruttore e formatore sub, Piero Greco.

Gli istruttori del diving centre vibonese hanno accolto il gruppo di diversamente abili e li hanno accompagnati nelle immersioni, guidate da Leonardo Dorrico, sommozzatore con esperienza trentennale nel campo. Un’esperienza entusiasmante che rientra nell’ambito di un grande progetto che ha visto la realizzazione dei segnali tattili della subacquea per consentire ai diversamente abili di potersi immergere in mare, segnali che sono entrati a far parte del manuale della Federazione Nazionale.

«Prima della nostra esperienza, la didattica per disabili visivi veniva impostata da istruttori vedenti - ha affermato Piero Greco, fondatore del Gruppo Paolano Onlus ai nostri microfini - Su questa base, ci siamo impegnati per tre anni, insieme a ragazzi ciechi che avevano già fatto corsi subacquei con noi, a creare una didattica nuova: i ragazzi ora vengono accompagnati sott'acqua da istruttori non vedenti, un metodo del tutto innovativo, che conferisce loro maggiore sicurezza in acqua».

Le altre tappe dell’evento sono state Paola, Belmonte, Cetraro e Praia a Mare. Queste esperienze sportive significative si traducono in welfare regionale quotidiano, inteso come la realizzazione del benessere delle comunità locali. Un eccellente progetto sportivo "made in Calabria", che ha suscitato grande interesse anche a livello internazionale.