Fabio Caserta, allenatore del Cosenza, ha rilasciato le sue dichiarazioni nella sala stampa del “Picco”, al termine del pareggio per 0-0 dei suoi ragazzi contro lo Spezia.

«Una partita il cui risultato è stato in bilico per tutta la gara. La squadra ha fatto un’ottima gara tranne 15 minuti nel primo tempo in cui abbiamo concesso troppo, ma abbiamo reagito bene nel secondo tempo. A parte l’ultima azione – continua Caserta – sono soddisfatto per la prestazione, perché non era facile. La classifica non conta e vedo che la squadra lavora. Abbiamo margini di miglioramento e dobbiamo limare gli errori».

Continua a leggere su CosenzaChannel.it