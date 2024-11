Il tennista azzurro conquista per la prima volta l'ultimo atto nello Slam australiano battendo il serbo (6-1, 6-2, 6-7, 6-3). In finale se la vedrà con il russo Daniil Medvedev che ha battuto in cinque set il tedesco Alexander Zverev

Apoteosi Jannik Sinner agli Australian Open! Il tennista azzurro batte in quattro set (6-1, 6-2. 6-7, 6- 3) il numero uno del ranking Atp e del torneo Novak Djokovic ed approda per la prima volta in carriera all'ultimo atto dello Slam australiano. Djokovic, che non aveva mai perso in semifinale a Melbourne (in dieci partecipazioni) è costretto a cedere al 22enne di San Candido che continua a regalare gioco, spettacolo ed emozioni. Un torneo finora quasi perfetto, con il solo set perso contro il numero uno, e statistiche impressionanti che regalano al numero 4 del ranking la seconda semifinale in uno Slam, dopo Wimbledon 2023. In finale Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, che ha battuto in rimonta in cinque set (5-7, 3-6, 7-6, 6-3, 6-3) il tedesco Alexander Zverev.

La partita

Parte forte il tennista azzurro al servizio che conquista il primo game del match. Sinner conquista il break nel secondo game e lo consolida nel terzo. Il numero uno del ranking salva una palla break per l’azzurro e si porta sul 3-1. Sinner non abbassa il ritmo e va sul 4-1, prima di concretizzare ancora un break per il 5-1 e chiudere il set in soli 36’.

Il numero 4 del ranking continua a dettare il ritmo anche nel secondo set con Djokovic che appare in netta difficoltà. Il serbo è il primo a servire e conquistare il gioco di apertura: 1-0. Sinner conquista prima il secondo game e trova il break nel quarto portandosi sul 3-1. Djokovic prova a scuotersi e va sul 3-2. Nel settimo gioco arriva ancora un break per Sinner che salva prima la palla del 4-3 del serbo e poi conquista il punto del 5-2. Il tennista di San Candido non trema nonostante lo 0-30 di Djokovic. Servizio vincente, punto vincente, errore di Nole e set point. Nole annulla la palla del 2-0, ma Sinner continua a spingere e porta a casa anche il secondo set (6-2) in 38'.

Il match prosegue sulla stessa falsariga dei primi due set con Djokovic costretto a salvare subito una palla break nel primo game poi chiuso a suo favore: 1-0. Sinner tiene il servizio senza problema con il serbo che non riesce ad impensierirlo. Set che va avanti con alte percentuali al servizio per entrambi. Sul 4-4 Djokovic tiene il servizio a 0 e si porta avanti 5-4. Anche nel decimo game il tennista azzurro continua a servire bene: 5-5. Nell'undicesimo game si va due volte ai vantaggi, prima di una pausa "forzata" per un malore di uno spettatore in tribuna, poi chiuso dal tennista serbo con un ace e diritto deviato dal nastro: 6-5. Nel dodicesimo game Sinner tiene il servizio e si porta sul 6-6. Nel tie-break scatta avanti Djokovic che conquista un mini-break ma Sinner recupera sul 2-2. Il serbo non molla la presa e torna avanti 4-2. Il numero 3 del ranking prima tiene il servizio e poi recupera anche il secondo mini-break: 4-4. Avanti di un mini-break l'azzurro viene superato da un pallonetto del serbo: 5-5. Sinner tiene il servizio e conquista un match-point: 6-5. Djokovic annulla il match point e poi si porta avanti sul 7-6, prima di chiudere sull' 8-6 e conquistare il terzo set in un'ora e 18 minuti.

È Sinner a tenere il servizio nel primo game del quarto set: 1-0. Nel secondo game Djokovic salva tre palle break dell’azzurro prima di conquistare il game: 1-1. Nel quarto game Sinner conquista il break: il tennista azzurro sotto 40-0, recupera e chiude il game: 3-1. Nel quinto il game arriva ai vantaggi, prima che Sinner chiude con un preciso servizio: 4-1. Djokovic tiene il servizio e sale 4-2. Nel settimo game Sinner non trema e si porta sul 5-2. Con il servizio e l'orgoglio che lo contraddistingue Djokovic conquista l'ottavo game: 5-3. Nel nono game l'azzurro va sotto 15-30, prima di chiudere sul 6-3 il quarto set.

Sinner: «È stata dura. Ho imparato dalla sconfitta a Wimbledon»

«È stata una partita durissima. Ho iniziato benissimo nei primi due set, Nole ha sbagliato tanto. Ho sbagliato un match point nel terzo, ma volevo essere pronto per il set successivo. Ho iniziato alla grande e non vedevo l'ora di giocare questa partita». Lucido nonostante la battaglia in campo di quasi tre ore e mezza, Sinner spiega: «Avevo perso con Nole a Wimbledon, ho imparato da quella partita. Fa parte del mio processo di crescita. Giochiamo in modo simile, - prosegue il numero 4 del mondo - la risposta è il nostro punto forte. Cercavo di far partire lo scambio, non dico le tattiche perché ho la sensazione che faremo qualche altra partita contro».

«Zverev o Medvedev? La guarderò, mi piace guardare il tennis e la guarderò tranquillo. Sono due giocatori incredibili, sarà interessante. Vediamo chi affronterò domenica. La mia famiglia è a casa e starà a casa: saluto tutti i tifosi italiani, abbiamo anche la finale di doppio ed è bello essere ancora in corsa. Domenica voglio divertirmi», conclude un sorridente Sinner. Domenica il ventiduenne azzurro scenderà in campo per un appuntamento con la storia!