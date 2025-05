Ancora un'ottima prestazione del numero 9 del ranking che ha sconfitto in due set il rivale americano (6-4, 6-3) in un'ora e 20 minuti. Ora affronterà nella prossimo turno Daniil Medvedev

Non si ferma la corsa di Lorenzo agli Internazionali d'Italia di Roma. Il tennista azzurro, numero 9 del ranking, ha battuto il tennista Brandon Nakashima in due set (6-4, 6-3). Ora martedì affronterà il tennista russo Daniil Medvedev, vincitore del Master1000.

Musetti: «Sono super contento»

«Sono super contento. È difficile parlare con un pubblico così, ma è ancora più bello giocare in questo modo». È felice al termine della sfida con Nakashima il tennista italiano tra l'entusiasmo del Centrale del Foro Italiaco.

«Sono stato molto aggressivo, è stato importante fare un break quando me lo ha concesso. Oggi servizio e diritto hanno fatto la differenza. Sono contento dei passi in avanti fatti. Adesso – ha continuato il numero 9 del mondo – devo essere bravo io a gestirmi con le emozioni. Il pubblico deve essere libero, libero di essere italiano. È una settimana speciale per tutti. Ogni anno sogniamo di scendere in campo e regalarvi delle gioie, per ora ci stiamo riuscendo e speriamo di continuare così».