Centoquattro giorni dopo lo stop per il caso Clostebol, Jannik Sinner torna e vince all'esordio agli Internazionali d'Italia a Roma contro il tennista argentino Mariano Navone, numero 99 della classifica dell'Atp. L'ultima partita disputata dal numero uno del mondo è datata 26 gennaio, giorno della finale degli Australian Open vinta contro Alexander Zverev. Una partita "complicata" per l'assenza dai tornei del campione italiano che ha risolto la pratica argentina in due set (6-3, 6-4).

La partita

Nel primo set Sinner conquista il break nel quarto game e chiude il set (6-3) in quarantatré minuti. Nel secondo set la partita si gioca on serve fino al 3-3. Nel settimo game Navone salva due palle break prima di cedere il servizio: 4-3. Il 24enne di San Candido nell'ottavo game commette due errori gratuiti e concede il controbreak all'argentino (4-4). L'azzurro ritrova le misure e conquista il break: 5-4. Nel decimo Sinner non “trema” e chiude il match (6-4). Ora affronterà nel terzo turno l’olandese De Jong.