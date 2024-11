Il riposo dopo la vittoria agli Us Open, la scomparsa dell'amata zia e un finale di stagione da giocare al massimo per la classifica e l'Italia del tennis

La vittoria agli Us Open, la dedica alla zia malata e la voglia di staccare un po' per preparare al meglio l'ultima parte di un 2024 da incorniciare. Jannik Sinner che per essere "tirato a lucido" ha rinunciato alla convocazione in Coppa Davis nella vittoriosa partentesi bolognese che ha consegnato il pass per la Final di Malaga. Un lasso di tempo utile a ritemprarsi ma che è stato segnato dalla scomparsa della zia Margith Rauchegger, che stava male da tempo e alla quale Sinner dopo il successo di Flashing Meadows lo scorso 8 settembre aveva dedicato il titolo: «Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute».

Una notizia che il tennista altoatesino ha avuto quando era già a Pechino dove da domani sarà impegnato nella difesa del titolo della passata stagione. Il China Open prenderà il via domani con una possibile (almeno guardando il tabellone) finale tra il numero numero uno del mondo e Carlos Alcaraz, testa di serie numero due del torneo per l'assenza di Alexander Zverev. I due rivali possono incontrarsi solo in finale.

Il tabellone

Il 23enne tennista italiano che esordirà contro il cileno Nicolas Jarry domani dopo il sorteggio passando il turno potrà incontrare sulla carta: uno tra Jan-Lennard Struff e Stan Wawrinka agli ottavi, il bulgaro Grigor Dimitrov (8) ai quarti, mentre in semifinale uno tra Andrey Rublev (4) e Lorenzo Musetti (6). Lo spagnolo dalla parte opposta del tabellone potrebbe trovare ai quarti Karen Khachanov (7) e in semifinale uno tra Daniil Medvedev (3) e Alexander Bublik (8). Se la classifica Atp viene confermata e non ci saranno sorprese Sinner e Alcaraz si affronteranno nell'atto finale del China Open di Pechino.

Sinner, obiettivo Atp Finals e Final di Coppa Davis

Dopo Pechino il tennista dovrebbe poi partecipare anche al Masters 1000 di Shanghai (dal 2 al 13 ottobre) con la possibilità di guadagnare altri punti in classifica: l'anno scorso fu eliminato dall'americano Shelton agli ottavi. Dal 16 al 19 ottobre alla “Six Kings Slam" a Riad in Arabia nel torneo con il montepremi più alto della storia del tennis vedrà sfidarsi il numero uno del mondo Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Rafa Nadal e Holger Rune. Un torneo da "nababbi" che vale 1,5 milioni di euro a match disputato e ben 6 milioni di euro in caso di vittoria finale. Sinner potrebbe inoltre guadagnare molti punti anche nel Masters 1000 di Parigi-Bercy (30 ottobre-5 novembre), dopo il ritiro al secondo turno, prima di sfidare Alex De Minaur nel 2023.

Ma sull'agenda di Jannik Sinner e del suo staff sono due gli appuntamenti segnati in rosso. Sinner sarà testa di serie numero uno alle Atp Final di Torino dal 10 al 17 novembre, con l'obiettivo di riscattare la sconfitta in finale del 2023 contro Novak Djokovic. Dopo Torino il "cecchino" italiano ha messo nel mirino le Finals di Coppa Davis a Malaga che andranno in scena dal 19 al 24 novembre. Assente in campo a Bologna con i compagni che hanno conquistato il pass per la finale, Sinner è stato convocato da Volandri per per tentare il bis in Coppa Davis, dopo la vittoria dell'anno scorso dove fu il protagonista assoluto. Il numero uno del mondo regalò spettacolo in campo e riportò l'Insalatiera in Italia, 47 anni dopo la vittoria in Cile del 1976. Ora c'è da compiere un nuovo miracolo: conquistare con la maglia azzurra il secondo trionfo consecutivo!