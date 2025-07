Nelle strutture del paese cratense si è svolta la fase regionale del trofeo Coni in sinergia con la Fitet, riservata agli under 14: società e pongisti valutano al meglio il loro percorso per il futuro

Giocare in allegria mostrando capacità tecniche importanti e progressi evidenti. La Fitet calabrese osserva da vicino i miglioramenti dei propri talenti, le società di ping pong sanno come ci sia un importante patrimonio da salvaguardare. Gli under 14, ovvero i ragazzi nati dal 2011 al 2015, affrontano la disciplina del tennis tavolo con grande passione, trovando stimoli e curiosità soprattutto nel confronto collettivo.

Nel weekend non è mancato di certo il divertimento in quel di Lattarico, nelle strutture scolastiche del territorio cratense così si è svolto un torneo che ha dato importanti indicazioni. Partendo dal torneo maschile che ha coinvolto tanti giovani prospetti, aiutati nel loro percorso dal direttore tecnico regionale Corrado Mastroianni e dal referente Michele D’Amico.

Nel singolare maschile vittoria per Giovanni Paolo D’Acri della società luzzese, che ha battuto Paolo Catania, Samuele Algieri, Marco Toma, Mario e Matteo Montesanto. Nel raggruppamento femminile invece Maria India Ferrari dello Spezzano Albanese si è imposta su Laura Cerulla, Sara Basile ed Eleonora Nucera. Risultati importanti che consentono così la qualificazione per il torneo nazionale, che si svolgerà a settembre, per i primi due classificati sia in ambito maschile che femminile.

Gli organizzatori hanno poi aggiunto: «C’è grande soddisfazione da parte del presidente Pino Petralia, del consigliere Paolo Cucci presente oggi a Lattarico e di tutto il comitato regionale Fitet per la buona riuscita della manifestazione e per il livello tecnico espresso dai partecipanti. Il tutto, conferma del lavoro che le società del territorio stanno portando avanti con dedizione e competenza nel settore giovanile».