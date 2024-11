Giunge notizia che nella giornata di giovedì 1° febbraio mister Andrea Tricarico ha presentato le proprie dimissioni da responsabile tecnico del Castrovillari.

Mister Tricarico arriva nella città ai piedi del Pollino lo scorso 22 novembre guidando la squadra per 10 gare (in casa 0 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta con 3 reti realizzate e 5 subite – fuori casa 1 vittoria, 1 pereggio e 4 sconfitte, 6 reti fatte e 19 reti subite) per un totale di 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte, realizzando 9 reti e incassandone 24).

Non conosce pausa il difficile campionato dei rossoneri nuovamente alle prese con l’interminabile vicenda allenatore. La società, preso atto della volontà di mister Tricarico a non voler più proseguire nel mandato, attraverso il Ds Molino, sta monitorando e valutando diversi profili di tecnici anche fuori regione e per il momento ha affidato la conduzione tecnica a mister Giuseppe Donato.