Eccoci di nuovo nel lunedì de LaC News24 e Sport Team Calabria! La B C del calcio questa settimana si occupa di una D particolare: la D come Derby di testa in Lega Pro, Derby tra Catanzaro e Crotone. Ma ovviamente si parlerà anche della Reggina che riesce anche a pareggiare (a Cagliari), e della sconfitta del Cosenza che è costata il posto a Mister Dionigi. Ma non basta, grazie alla presenza del Delegato Assembleare Coni della Divisione Calcio a 5, Francesco Novello, unica presenza calabrese, parleremo di riforme e calcio dilettantistico, che poi è quello che è pura energia per l’intero movimento, soprattutto quello professiomnistico. L’ora e il posto giusti? Le 19,00 qui su lacnews24.it. Insieme a Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti e Mario Ferrantino Cosenza.

