Rossoblù e giallorossi giocheranno le partite previste per la trentesima giornata di Serie B senza l'apporto dei propri sostenitori

Gli scontri post derby tra Cosenza e Catanzaro hanno lasciato strascichi non solo dal punto di vista della giustizia ordinaria con alcuni arresti effettuati, con l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive che nell'ultima seduta ha deciso, rispetto alle sezionali inviate dalla Questura di Cosenza, di bloccare la vendita dei tagliandi riservati alle tifoserie ospiti per le gare Brescia-Catanzaro e Ternana-Cosenza della trentesima giornata di serie B, previste per sabato 16 marzo.

Le altre gare interessate dal suddetto orientamento sono: Albanova-Afragolese, Juve Stabia-Taranto, Turris-Casertana, Salernitana-Lecce, Inter-Napoli, Foggia-Juve Stabia, Modica-Paternò, Venafro-Isernia, Anzio-Nocerina, Sora-L’Aquila e Bisceglie-Borgorosso Molfetta.