Tra gli atleti iscritti alle gare, che si svolgeranno dal 2 al 4 giugno, anche quattro nuotatrici della nazionale giovanile. Sarà invece il tuffatore olimpico Giovanni Tocci a portare il drappo tricolore durante la sfilata delle squadre partecipanti

Quasi mille atleti appartenenti a 47 società sportive scenderanno in vasca nella piscina olimpica di Cosenza tra il 2 e il 4 giugno per le gare della XV edizione del Meeting di nuoto Città di Cosenza. I numeri offrono uno spaccato dell’importanza raggiunta da questa manifestazione organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Cosenza Nuoto, presieduta da Francesco Manna, con la collaborazione del Comitato Calabro della Fin.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche Alfredo Porcaro, presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuovo, la delegata provinciale del Coni Francesca Stancati e Roberto Del Bianco, responsabile nazionale del settore tecnico e del settore nuoto della Fin.

La cerimonia d’apertura, prevista per le ore 15,30 di venerdì 2 giugno, ospiterà gli sbandieratori di Bisignano. Il tuffatore olimpico Giovanni Tocci, appena rientrato dal Gran Prix di Madrid dove ha conquistato la medaglia d’oro, porterà il drappo tricolore durante la sfilata delle squadre partecipanti.

Tra gli atleti iscritti alle gare anche quattro nuotatrici della nazionale giovanile: Sara Galli, Vanessa Cavagnoli, Emma Virginia Menicucci e Anna chiara Mascolo.

«Il meeting città di Cosenza è un evento nazionale – ha detto tra l’altro, Roberto Del Bianco - La qualità dell'organizzazione e il livello complessivo degli atleti consente di affermare che il settore nuoto in Calabria è già decollato da qualche anno».

Il presidente del comitato calabro della FIN Alfredo Porcaro ha sottolineato quanto sia difficile organizzare una manifestazione sportiva di tale livello: «Una macchina complessa con uno sforzo importante da parte della società Cosenza Nuoto, da parte dei tecnici e dei dirigenti, ma anche della Federazione stessa. Come ogni anno questa esperienza lascerà un segno positivo che ogni atleta porterà dentro di sè». Francesco Manna, presidente dell'ASD Cosenza Nuoto, ha parlato anche del connubio tra sport e turismo, favorito dalla presenza di circa tremila persone tra atleti, famiglie e staff delle società sportive: «I numeri parlano chiaro: quindici strutture tra alberghi e B&B sono stati completamente riempiti da atleti e accompagnatori, e l'organizzazione del meeting - ha concluso Manna - fornisce a coloro che arrivano da fuori regione, l'opportunità di conoscere la città e vivere al meglio questa esperienza di tre giorni».

Sotto questo aspetto i visitatori avranno a disposizione gratuitamente, grazie ad una sinergia con l’amministrazione comunal, il bus “ScopriCosenza” che li guiderà, con tre tour giornalieri, in visita nella città, partendo dal piazzale antistante alla piscina. Emilia Romagna, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e, naturalmente Calabria, le regioni rappresentate. Infine è stata sviluppata anche una app mobile per iOs e Android per scaricare il regolamento, la start list e, durante le gare, i risultati in tempo reale: un sevizio fondamentale per tutti i tecnici, gli atleti ed il pubblico.

Salvatore Bruno