Si giocherà mercoledì 3 aprile, alle ore 15, sul manto erboso dello stadio “G. Renda” di Lamezia Terme-Sambiase, la finale di Coppa Calabria s.s. 2023/2024, manifestazione riservata alle compagini che militano nel campionato di Prima Categoria. A contendersi il trofeo Bovalinese e Aek Crotone, entrambe attualmente al primo posto in classifica nel girone D e nel girone B. Derby dello Jonio tra i crotonesi ed i reggini, che hanno rispettivamente eliminato in semifinale Città di Guardavalle e Kratos Bisignano, curiosamente vincendo le gare di andata e perdendo quelle di ritorno. Molta attesa, dunque, per una sfida che si preannuncia all’insegna dello spettacolo tra due compagini che puntano al salto di categoria ed alla conquista del titolo in palio. La vincente succederà nell’albo d’oro al Saint Michel che, nella finale del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro della scorsa stagione, superò il Mirto Crosia per 1-0.

Per come prescritto dall’art. 51 delle Noif «si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari di quindici minuti ciascuno - si legge in una nota -. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l’arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”».

Disposizioni per i biglietti

«La società N.S.D. Sambiase 2023 organizzerà la gara per conto del Comitato Regionale Calabria L.N.D. e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, dell’ambulanza, all’approntamento del terreno di gioco, alla vendita dei biglietti presso i botteghini dello stadio, il cui costo unitario viene fissato in € 10,00 ed a quant’altro si renda necessario per la disputa della gara medesima. Si trascrive di seguito la disposizione delle rispettive tifoserie organizzate, alla quale occorre attenersi scrupolosamente: Asd Bovalinese: settore Tribuna; Asd Aek Crotone: settore Gradinata. Le società e Asd Aek Crotone e Asd Bovalinese 1911 sono entrambe ritenute responsabili dell’ordine pubblico e devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore. L'incontro sarà diretto dalla terna arbitrale. I palloni di gara saranno messi a disposizione dal Comitato Regionale Calabria».