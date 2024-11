VIDEO | Per rimanere in alta quota la squadra di Antonio Calabro deve vincere in Puglia contro un avversario che si trova al terzultimo posto in classifica

Con sei punti in sette partite, il bilancio esterno del Catanzaro è sicuramente deficitario. Non è un ruolino da squadra che punta in alto. Le sconfitte con Potenza, Ternana e Bari hanno fatto male, per vari motivi, ma per esempio anche il pari di Caserta ha rappresentato un risultato deludente. Ecco perché bisogna cambiare ritmo nelle gare lontane dal Ceravolo, a cominciare da domenica.

Alle 15 si gioca a Bisceglie, terzultima della classe, capace di vincere solo una volta in casa (contro il Palermo), reduce dal recupero infrasettimanale di Avellino, perduto per 4-2.

Antonio Calabro ha preparato a dovere la partita e resta da capire che tipo di formazione andrà ad affrontare la compagine pugliese. Non è da escludere la presenza, contemporanea, in campo, di Corapi e Carlini, con un solo centravanti, ma rimane in piedi anche l’altra soluzione, quella che porta al 3-4-1-2, con Carlini dietro le due punte (e in questo caso il ballottaggio riguarda Evacuo e Curiale e anche Di Piazza e Di Massimo).

Al di là delle disquisizione tattiche, alle aquile, che in difesa dovranno ancora rinunciare a Martinelli, serve un colpo esterno, e non solo per la classifica. Bisogna cambiare ritmo anche in trasferta, per quanto quello di Bisceglie sia un terreno ostico per i giallorossi, avendo vinto solo una volta in dieci gare disputate. Nella stagione 2017/18, con Alessandro Erra in panchina, 2-0 per il Catanzaro. Letizia a segno nel primo tempo, poi errore dal dischetto per i padroni di casa e rete della sicurezza nel finale da parte di Cunzi.

Bisogna ripetersi domenica: la gara sarà diretta da Matteo Gualtieri di Asti.